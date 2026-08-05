MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingefahren

Aroundtown SA-Performance

06.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Aroundtown SA-Investment gewesen.

Am 06.08.2023 wurde das Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 1,44 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,324 Aroundtown SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 151,40 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 05.08.2026 auf 2,18 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,40 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Aroundtown SA eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net