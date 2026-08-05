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Aroundtown SA-Performance

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Aroundtown SA-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
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Am 06.08.2023 wurde das Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 1,44 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,324 Aroundtown SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 151,40 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 05.08.2026 auf 2,18 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,40 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Aroundtown SA eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
25.06.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
28.05.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG