MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Aroundtown SA-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Am 06.08.2023 wurde das Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aroundtown SA-Aktie bei 1,44 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,324 Aroundtown SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 151,40 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 05.08.2026 auf 2,18 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,40 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Aroundtown SA eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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Aroundtown SA Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|28.05.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG