MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren gekostet

Aroundtown SA-Investition im Blick

12.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aroundtown SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aroundtown SA-Aktie 3,95 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in Aroundtown SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.530,492 Aroundtown SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.215,80 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 11.11.2026 auf 1,67 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 57,84 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 1,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net