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Aroundtown SA-Investition im Blick

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.70 EUR 0.02 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aroundtown SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aroundtown SA-Aktie 3,95 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in Aroundtown SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.530,492 Aroundtown SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.215,80 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 11.11.2026 auf 1,67 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 57,84 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 1,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.11.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown SA Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

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