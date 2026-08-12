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Lohnendes Aroundtown SA-Investment?

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
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Vor 5 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,96 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investierten, hätten nun 143,719 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (2,18 EUR), wäre die Investition nun 312,73 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,73 Prozent abgenommen.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 2,36 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
25.06.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
28.05.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG

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