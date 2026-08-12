MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren verloren

Lohnendes Aroundtown SA-Investment?

13.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,96 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investierten, hätten nun 143,719 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (2,18 EUR), wäre die Investition nun 312,73 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,73 Prozent abgenommen.

Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 2,36 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net