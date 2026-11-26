MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Aroundtown SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Aroundtown SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aroundtown SA-Anteile 2,31 EUR wert. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 432,526 Aroundtown SA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 719,72 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 25.11.2026 auf 1,66 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 28,03 Prozent gleich.
Aroundtown SA wurde am Markt mit 1,79 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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