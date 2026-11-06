DAX 25.980 -1,3%ESt50 6.183 -0,8%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,08 +1,6%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.972 +0,6%Euro 1,1173 -0,4%Öl 96,8 -1,5%Gold 4.070 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrative AUMOVIO-Anlage?

MDAX-Wert AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AUMOVIO von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in AUMOVIO eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
31.70 EUR -2.95 EUR -8.51 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das AUMOVIO-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AUMOVIO-Aktie bei 35,88 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 278,707 AUMOVIO-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 9.044,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,45 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 9,56 Prozent.

AUMOVIO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,39 Mrd. Euro. Die AUMOVIO-Aktie wurde am 18.09.2025 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUMOVIO-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle AUMOVIO Aktie News

Werbung

AUMOVIO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUMOVIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
05.11.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.11.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 AUMOVIO Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.