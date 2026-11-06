MDAX-Wert AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AUMOVIO von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in AUMOVIO eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurde das AUMOVIO-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AUMOVIO-Aktie bei 35,88 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 278,707 AUMOVIO-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 9.044,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,45 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 9,56 Prozent.
AUMOVIO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,39 Mrd. Euro. Die AUMOVIO-Aktie wurde am 18.09.2025 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUMOVIO-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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