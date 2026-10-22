MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen

AUTO1-Anlage im Blick

22.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen AUTO1-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

AUTO1-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,67 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,637 AUTO1-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 317,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 217,46 Prozent angewachsen.

AUTO1 wurde am Markt mit 4,12 Mrd. Euro bewertet. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUTO1-Anteils auf 55,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net