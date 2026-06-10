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Lukrativer AUTO1-Einstieg?

MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUTO1 von vor 5 Jahren eingebracht

11.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in AUTO1-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
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AUTO1-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die AUTO1-Aktie bei 38,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 258,398 AUTO1-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AUTO1-Papiers auf 22,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.808,79 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 41,91 Prozent gleich.

Am Markt war AUTO1 jüngst 4,91 Mrd. Euro wert. Am 04.02.2021 wurden AUTO1-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der AUTO1-Aktie lag damals bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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