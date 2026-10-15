MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AUTO1 von vor einem Jahr angefallen

Rentable AUTO1-Investition?

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren AUTO1-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 350,140 AUTO1-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.969,89 EUR, da sich der Wert eines AUTO1-Anteils am 14.10.2026 auf 17,05 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 40,30 Prozent.

AUTO1 wurde am Markt mit 3,72 Mrd. Euro bewertet. Der AUTO1-Börsengang fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der AUTO1-Aktie wurde der Erstkurs mit 55,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net