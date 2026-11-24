Delivery Hero-Investment im Blick

Das wäre der Verdienst eines frühen Delivery Hero-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Delivery Hero-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,83 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in Delivery Hero-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 314,169 Delivery Hero-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.376,06 EUR, da sich der Wert einer Delivery Hero-Aktie am 23.11.2026 auf 36,21 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,76 Prozent gesteigert.

Delivery Hero wurde am Markt mit 11,26 Mrd. Euro bewertet. Der Delivery Hero-Börsengang fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Delivery Hero-Aktie bei 26,90 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net