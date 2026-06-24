MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

Vor Jahren in DWS Group GmbH eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit DWS Group GmbH-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,64 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25,880 DWS Group GmbH-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.699,02 EUR, da sich der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie am 30.06.2026 auf 65,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69,90 Prozent.

Der DWS Group GmbH-Wert an der Börse wurde auf 12,68 Mrd. Euro beziffert. Am 23.03.2018 wurden DWS Group GmbH-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des DWS Group GmbH-Papiers lag damals bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net