MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

DWS Group GmbH-Anlage unter der Lupe

Bei einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 22.04.2025 wurde die DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,320 DWS Group GmbH-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DWS Group GmbH-Papiers auf 59,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,24 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 37,24 Prozent.

DWS Group GmbH war somit zuletzt am Markt 11,73 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Den ersten Handelstag begann der DWS Group GmbH-Anteilsschein bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net