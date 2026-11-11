MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Evonik-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Evonik-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,06 EUR. Wer vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 55,386 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Evonik-Anteile wären am 10.11.2026 1.150,93 EUR wert, da der Schlussstand 20,78 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,09 Prozent angewachsen.
Evonik wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,74 Mrd. Euro gelistet. Die Evonik-Aktie ging am 25.04.2013 an die Börse XETRA. Die Evonik-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: EVONIK