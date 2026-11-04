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Profitables Evonik-Investment?

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Evonik-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
21.04 EUR 0.02 EUR 0.10 %
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Heute vor 1 Jahr wurde die Evonik-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,31 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Evonik-Aktie investierten, hätten nun 6,988 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (21,02 EUR), wäre die Investition nun 146,89 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 146,89 EUR, was einer positiven Performance von 46,89 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 9,66 Mrd. Euro. Der Evonik-Börsengang fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Evonik-Aktie wurde der Erstkurs mit 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: EVONIK

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Datum Rating Analyst
08:11 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Evonik Halten DZ BANK
03.11.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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