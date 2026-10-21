MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Evonik-Investment gewesen.
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Die Evonik-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Evonik-Papier bei 28,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Evonik-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,575 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 744,93 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Papiers am 20.10.2026 auf 20,94 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 25,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 9,94 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag des Evonik-Papiers an der Börse XETRA statt. Ein Evonik-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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