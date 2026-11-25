MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Evonik-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Evonik-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Evonik-Aktie an diesem Tag 26,13 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 3,827 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 18,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,61 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29,39 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Evonik einen Börsenwert von 8,57 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Evonik-Aktie lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: EVONIK