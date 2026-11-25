Langfristige Anlage

Vor Jahren Evonik-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Evonik-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Evonik-Aktie an diesem Tag 26,13 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 3,827 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 18,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,61 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29,39 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Evonik einen Börsenwert von 8,57 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Evonik-Aktie lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net