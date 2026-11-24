MDAX-Wert

Evonik-Finanzchef Michael Rauch rechnet mit einem Verkaufsabschluss für das C4-Chemie-Geschäft in kurzer Frist.

Er erwarte, dass Evonik im ersten Quartal dazu etwas bekannt geben könne, sagte Rauch vor Journalisten in Essen. Das unter dem Namen Oxeno geführte, im Vergleich zum Kerngeschäft margenschwächere Basischemie-Geschäft steht schon lange auf der Verkaufsliste. Unterstützt werde ein Abschluss jetzt durch den Umstand, dass für Butadien - ein Grundstoff zur Herstellung von Synthesekautschuk - gute Preise erzielt würden, so Rauch.

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Interessante Angebote bekomme Evonik im Rahmen der Vorsondierung auch für die Infrastruktur der beiden Chemieparks Marl und Wesseling, so Rauch. Andere Chemieparkbetreiber hätte Interesse geäußert. Seit Jahresbeginn ist der Infrastrukturbetrieb in der Tochtergesellschaft Syneqt gebündelt. Sie soll nach dem Vorbild des früheren Bayer-Chemieparkbetreibers Currenta veräußert werden. Der Verkaufsprozess wurde hier erst kürzlich gestartet.

'HB': Evonik verfolgt mögliche Übernahme von Ashland nicht mehr

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat laut eines Presseberichts mögliche Pläne für eine Übernahme des US-Chemieunternehmens Ashland aufgegeben. Grund sei der hohe Preis, der mittlerweile in dem Bieterverfahren für Ashland aufgerufen werde, schreibt das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Zeitung hatte im Oktober über ein Interesse Evoniks an Ashland berichtet. Schon damals wollte ein Evonik-Sprecher die "Marktgerüchte" nicht kommentieren.

Am Montagabend hatte der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant ein Interesse an Ashland bestätigt. Gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) würden Gespräche über eine entsprechende Übernahme geführt, hieß es vom Unternehmen.

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Ashland ist an der Börse rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,9 Mrd Euro) wert. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie , im Bau und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten verwendet werden.

DOW JONES / dpa-AFX