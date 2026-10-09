MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Investition

09.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen flatexDEGIRO-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,00 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,016 flatexDEGIRO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (25,84 EUR), wäre die Investition nun 646,40 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 546,40 Prozent angezogen.

flatexDEGIRO war somit zuletzt am Markt 2,78 Mrd. Euro wert. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers auf 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net