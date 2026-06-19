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Lohnende flatexDEGIRO-Anlage?

MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

26.06.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in flatexDEGIRO-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
35,08 EUR -1,84 EUR -4,98%
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Vor 1 Jahr wurde das flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das flatexDEGIRO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,288 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,63 EUR, da sich der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie am 25.06.2026 auf 36,76 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 57,63 Prozent.

Der flatexDEGIRO-Wert an der Börse wurde auf 3,97 Mrd. Euro beziffert. Die flatexDEGIRO-Aktie wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der flatexDEGIRO-Anteilsschein bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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22.04.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
26.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
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11.07.2022flatexDEGIRO UnderweightMorgan Stanley

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