MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnende flatexDEGIRO-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in flatexDEGIRO-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das flatexDEGIRO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,288 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,63 EUR, da sich der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie am 25.06.2026 auf 36,76 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 57,63 Prozent.

Der flatexDEGIRO-Wert an der Börse wurde auf 3,97 Mrd. Euro beziffert. Die flatexDEGIRO-Aktie wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der flatexDEGIRO-Anteilsschein bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net