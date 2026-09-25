MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der flatexDEGIRO-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,73 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 129,366 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 30,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.896,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 289,65 Prozent vermehrt.
Insgesamt war flatexDEGIRO zuletzt 3,36 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils auf 4,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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