Rentable flatexDEGIRO-Anlage?

Bei einem frühen flatexDEGIRO-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das flatexDEGIRO-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,515 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 206,28 EUR, da sich der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie am 19.11.2026 auf 21,68 EUR belief. Damit wäre die Investition um 106,28 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 2,33 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 wurden flatexDEGIRO-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die flatexDEGIRO-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net