MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr bedeutet

Performance im Blick

13.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in flatexDEGIRO-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der flatexDEGIRO-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32,24 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 310,174 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 22,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.009,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,90 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,49 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net