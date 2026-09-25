MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Rentables FUCHS SE VZ-Investment?

25.09.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das FUCHS SE VZ-Papier bei 40,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,701 Anteilen. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Anteile wären am 24.09.2026 1.051,75 EUR wert, da der Schlussstand 42,58 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,17 Prozent erhöht.

Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net