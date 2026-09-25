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Rentables FUCHS SE VZ-Investment?

MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
42.50 EUR -0.08 EUR -0.19 %
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Vor 10 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das FUCHS SE VZ-Papier bei 40,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,701 Anteilen. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Anteile wären am 24.09.2026 1.051,75 EUR wert, da der Schlussstand 42,58 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,17 Prozent erhöht.

Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.09.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.

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