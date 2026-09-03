MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Performance unter der Lupe

04.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ -Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,08 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 24,950 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Aktie auf 42,18 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.052,40 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,24 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf FUCHS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FUCHS

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung