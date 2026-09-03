MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 40,08 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 24,950 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Aktie auf 42,18 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.052,40 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,24 Prozent.
Jüngst verzeichnete FUCHS SE VZ eine Marktkapitalisierung von 5,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|FUCHS SE VZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|FUCHS SE VZ Kaufen
|DZ BANK