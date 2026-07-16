MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

17.07.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie Anlegern gebracht.

Das FUCHS SE VZ-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,693 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 40,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,56 EUR wert. Damit wäre die Investition 8,56 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 4,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net