DAX 24.833 -0,3%ESt50 6.237 -0,7%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,21 -2,6%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.920 -1,5%Euro 1,1446 -0,0%Öl 84,5 +0,3%Gold 3.997 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance unter der Lupe

MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
39.92 EUR 0.02 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Das FUCHS SE VZ-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,693 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 40,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,56 EUR wert. Damit wäre die Investition 8,56 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 4,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle FUCHS Aktie News

Werbung

FUCHS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FUCHS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
23.06.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 FUCHS SE VZ Kaufen DZ BANK
27.05.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG