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Rentabler FUCHS SE VZ-Einstieg?

MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren eingebracht

01.05.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
40,08 EUR -0,76 EUR -1,86%
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Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 44,34 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 22,553 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 40,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 906,18 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,38 Prozent.

FUCHS SE VZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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