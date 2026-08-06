MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen HELLA GmbH-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Am 13.08.2016 wurde die HELLA GmbH-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 288,184 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 20.778,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,10 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 107,78 Prozent.
HELLA GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,92 Mrd. Euro gelistet. Die HELLA GmbH-Aktie wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des HELLA GmbH-Papiers wurde der Erstkurs mit 27,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf HELLA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HELLA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Hella
Aktuelle HELLA Aktie News
HELLA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HELLA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.26
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG