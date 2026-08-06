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Lohnendes HELLA GmbH-Investment?

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen HELLA GmbH-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HELLA GmbH & Co. KGaA
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Am 13.08.2016 wurde die HELLA GmbH-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 288,184 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 20.778,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,10 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 107,78 Prozent.

HELLA GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,92 Mrd. Euro gelistet. Die HELLA GmbH-Aktie wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des HELLA GmbH-Papiers wurde der Erstkurs mit 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hella

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DatumRatingAnalyst
01.07.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG

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