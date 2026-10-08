MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren verdient

Profitable HELLA GmbH-Anlage?

08.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 34,88 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,674 HELLA GmbH-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (69,70 EUR), wäre die Investition nun 1.998,57 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99,86 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 7,73 Mrd. Euro. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann das HELLA GmbH-Papier bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net