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MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HELLA GmbH von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HELLA GmbH von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HELLA GmbH & Co. KGaA
69.70 EUR -0.60 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die HELLA GmbH-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HELLA GmbH-Anteile bei 72,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,385 Anteile im Depot. Die gehaltenen HELLA GmbH-Aktien wären am 21.10.2026 96,95 EUR wert, da der Schlussstand 70,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,05 Prozent abgenommen.

Insgesamt war HELLA GmbH zuletzt 7,84 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hella

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Datum Rating Analyst
07.10.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
01.07.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG

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