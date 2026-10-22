MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HELLA GmbH von vor 3 Jahren angefallen

Lohnende HELLA GmbH-Anlage?

22.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die HELLA GmbH-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HELLA GmbH-Anteile bei 72,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,385 Anteile im Depot. Die gehaltenen HELLA GmbH-Aktien wären am 21.10.2026 96,95 EUR wert, da der Schlussstand 70,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,05 Prozent abgenommen.

Insgesamt war HELLA GmbH zuletzt 7,84 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net