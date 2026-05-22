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Lohnende K+S-Investition?

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verdient

26.05.26 10:00 Uhr
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verdient | finanzen.net

Das wäre der Verdienst eines frühen K+S-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
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Das K+S-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des K+S-Papiers betrug an diesem Tag 10,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 92,764 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.333,95 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 25.05.2026 auf 14,38 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,40 Prozent gesteigert.

Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

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22.05.2026K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
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23.04.2026K+S SellDeutsche Bank AG
22.04.2026K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

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