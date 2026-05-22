MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen K+S-Einstiegs gewesen.
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Das K+S-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des K+S-Papiers betrug an diesem Tag 10,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 92,764 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.333,95 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 25.05.2026 auf 14,38 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,40 Prozent gesteigert.
Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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