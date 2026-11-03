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MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in K+S-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
12.92 EUR -0.06 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen K+S-Anteile an diesem Tag bei 15,79 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,333 K+S-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,22 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 02.11.2026 auf 13,14 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 16,78 Prozent gleich.

Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,34 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: K+S

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Datum Rating Analyst
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.

Information

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