MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentables KION GROUP-Investment?

18.08.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.08.2023 wurde die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,76 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,796 KION GROUP-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 112,42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,42 Prozent.

KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,47 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2013 wagte die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers belief sich damals auf 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net