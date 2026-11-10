MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Rentables KION GROUP-Investment?

10.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen KION GROUP-Anteile an diesem Tag bei 31,66 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,159 KION GROUP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 35,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,43 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 11,43 Prozent gleich.

Der Börsenwert von KION GROUP belief sich jüngst auf 4,50 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Papiere fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der KION GROUP-Anteilsschein bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net