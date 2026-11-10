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Rentables KION GROUP-Investment?

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
35.43 EUR -0.07 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen KION GROUP-Anteile an diesem Tag bei 31,66 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,159 KION GROUP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 35,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,43 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 11,43 Prozent gleich.

Der Börsenwert von KION GROUP belief sich jüngst auf 4,50 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Papiere fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der KION GROUP-Anteilsschein bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: KION GROUP

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Datum Rating Analyst
05.11.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research
29.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research

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