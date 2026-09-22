MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren verloren

KION GROUP-Anlage

22.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen KION GROUP-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 82,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 121,684 KION GROUP-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.958,63 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Papiers am 21.09.2026 auf 40,75 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,41 Prozent abgenommen.

KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,32 Mrd. Euro gelistet. Der KION GROUP-Börsengang fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Die KION GROUP-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net