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Lukrativer KION GROUP-Einstieg?

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren KION GROUP-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
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Vor 10 Jahren wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die KION GROUP-Aktie an diesem Tag 55,06 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,162 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 607,52 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Papiers am 26.10.2026 auf 33,45 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,25 Prozent eingebüßt.

KION GROUP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,39 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie ging am 28.06.2013 an die Börse XETRA. Ein KION GROUP-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KION GROUP

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Datum Rating Analyst
16.10.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
15.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research
15.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research

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