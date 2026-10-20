MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades KION GROUP-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 87,90 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die KION GROUP-Aktie investierten, hätten nun 1,138 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 34,09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,78 EUR wert. Damit wäre die Investition 61,22 Prozent weniger wert.
Am Markt war KION GROUP jüngst 4,47 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2013 fand der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA statt. Die KION GROUP-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: KION GROUP