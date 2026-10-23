MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Knorr-Bremse-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Knorr-Bremse-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Knorr-Bremse-Aktie an diesem Tag bei 54,34 EUR. Bei einem Knorr-Bremse-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,403 Knorr-Bremse-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.771,26 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 22.10.2026 auf 96,25 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 77,13 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,97 Mrd. Euro. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers lag beim Börsengang bei 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG