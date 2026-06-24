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Knorr-Bremse-Investmentbeispiel

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

26.06.26 10:00 Uhr
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Knorr-Bremse gewesen.

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Am 26.06.2025 wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Knorr-Bremse-Papier investiert hätte, hätte er nun 117,855 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Knorr-Bremse-Aktien wären am 25.06.2026 11.950,50 EUR wert, da der Schlussstand 101,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +19,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich jüngst auf 16,33 Mrd. Euro. Den ersten Handelstag begann das Knorr-Bremse-Papier bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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