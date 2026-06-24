MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Knorr-Bremse-Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Knorr-Bremse gewesen.

Am 26.06.2025 wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Knorr-Bremse-Papier investiert hätte, hätte er nun 117,855 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Knorr-Bremse-Aktien wären am 25.06.2026 11.950,50 EUR wert, da der Schlussstand 101,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +19,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich jüngst auf 16,33 Mrd. Euro. Den ersten Handelstag begann das Knorr-Bremse-Papier bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net