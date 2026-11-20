Performance im Blick

Wer vor Jahren in Knorr-Bremse eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Knorr-Bremse-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,66 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investierten, hätten nun 179,662 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 93,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.726,55 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 67,27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,44 Mrd. Euro. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie auf 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net