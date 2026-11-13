MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr verdient

Lohnende Knorr-Bremse-Anlage?

13.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Knorr-Bremse-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2025 wurde die Knorr-Bremse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Knorr-Bremse-Papier bei 84,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,806 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (99,05 EUR), wäre das Investment nun 1.169,42 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 16,94 Prozent gleich.

Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,80 Mrd. Euro. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie auf 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net