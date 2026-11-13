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Lohnende Knorr-Bremse-Anlage?

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Knorr-Bremse-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
98.25 EUR -0.35 EUR -0.35 %
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Am 13.11.2025 wurde die Knorr-Bremse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Knorr-Bremse-Papier bei 84,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,806 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (99,05 EUR), wäre das Investment nun 1.169,42 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 16,94 Prozent gleich.

Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,80 Mrd. Euro. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie auf 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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Knorr-Bremse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.11.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
02.11.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG

Information

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