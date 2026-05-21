MDAX-Wert LANXESS-Aktie: Diese LANXESS-Dividende wurde beschlossen

Qualitätsdividendenzahlung

LANXESS-Investoren aufpasst: So hoch fällt die LANXESS-Ausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Wert LANXESS am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,10 EUR je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividende damit nicht verändert. 10,00 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 11,11 Prozent.

LANXESS-Aktie mit Dividendenrendite

Das LANXESS-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 17,41 EUR in den Feierabend. Der LANXESS-Titel wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die LANXESS-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 0,57 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 0,42 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von LANXESS via XETRA um 71,42 Prozent verringert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -61,47 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (BASF, Merck, Henkel vz) zeigt sich LANXESS im Jahr 2025 abgeschlagen. Nicht nur die Dividende von LANXESS bleibt hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich der Dividenden-Titel geschlagen geben. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenausschüttung von 2,25 EUR und einer Dividendenrendite von 2,25 Prozent.

LANXESS-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,11 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,64 Prozent ansteigen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie LANXESS

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens LANXESS beträgt aktuell 1,464 Mrd. EUR. Das LANXESS-KGV beläuft sich aktuell auf 0,00. 2025 setzte LANXESS 5,673 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -6,68 EUR.

Redaktion finanzen.net