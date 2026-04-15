MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukratives LEG Immobilien-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades LEG Immobilien-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54,32 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 184,094 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (61,05 EUR), wäre das Investment nun 11.238,95 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 4,67 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der LEG Immobilien-Aktie belief sich damals auf 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net