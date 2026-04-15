DAX24.317 +0,2%Est505.944 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +1,5%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.454 +2,2%Euro1,1759 +0,1%Öl98,43 -0,6%Gold4.761 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, TUI. SAP, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Aktie im Fokus: Rüstungsproduktion kann laut Rheinmetall-Chef zügig steigen Aktie im Fokus: Rüstungsproduktion kann laut Rheinmetall-Chef zügig steigen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukratives LEG Immobilien-Investment?

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

22.04.26 10:00 Uhr
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
60,85 EUR 0,30 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades LEG Immobilien-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54,32 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 184,094 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (61,05 EUR), wäre das Investment nun 11.238,95 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 4,67 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der LEG Immobilien-Aktie belief sich damals auf 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEG

Nachrichten zu LEG Immobilien

DatumMeistgelesen

Analysen zu LEG Immobilien

DatumRatingAnalyst
13.04.2026LEG Immobilien OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
30.03.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026LEG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
06.03.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2026LEG Immobilien OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026LEG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
06.03.2026LEG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026LEG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026LEG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.03.2026LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
30.03.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026LEG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2026LEG Immobilien NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2024LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
11.03.2024LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2023LEG Immobilien UnderweightBarclays Capital
15.11.2023LEG Immobilien SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen