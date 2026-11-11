DAX 26.563 +0,8%ESt50 6.376 +0,8%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.072 +0,1%Euro 1,1138 -0,3%Öl 92,7 +1,3%Gold 4.049 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentables LEG Immobilien-Investment?

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren LEG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
50.60 EUR -0.45 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der LEG Immobilien-Aktie statt. Diesen Tag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 126,30 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,918 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 398,26 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 10.11.2026 auf 50,30 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 60,17 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd. Euro. LEG Immobilien-Papiere wurden am 01.02.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LEG Immobilien

Aktuelle LEG Immobilien Aktie News

Werbung

LEG Immobilien Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.11.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
15.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.