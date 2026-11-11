MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren LEG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der LEG Immobilien-Aktie statt. Diesen Tag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 126,30 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,918 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 398,26 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 10.11.2026 auf 50,30 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 60,17 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd. Euro. LEG Immobilien-Papiere wurden am 01.02.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: LEG Immobilien