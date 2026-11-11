MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Rentables LEG Immobilien-Investment?

11.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren LEG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der LEG Immobilien-Aktie statt. Diesen Tag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 126,30 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,918 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 398,26 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 10.11.2026 auf 50,30 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 60,17 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd. Euro. LEG Immobilien-Papiere wurden am 01.02.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net