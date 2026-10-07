MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

Lohnende LEG Immobilien-Anlage?

07.10.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem LEG Immobilien-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 61,70 EUR. Bei einem LEG Immobilien-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 162,075 LEG Immobilien-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 7.465,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,06 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 25,35 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd. Euro. LEG Immobilien-Anteile wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des LEG Immobilien-Papiers wurde der Erstkurs mit 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net