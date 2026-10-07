DAX 25.212 -0,9%ESt50 6.208 -1,0%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,35 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 75.137 -1,2%Euro 1,1191 -0,6%Öl 101,6 +1,0%Gold 4.136 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende LEG Immobilien-Anlage?

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
45.68 EUR -0.40 EUR -0.87 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem LEG Immobilien-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 61,70 EUR. Bei einem LEG Immobilien-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 162,075 LEG Immobilien-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 7.465,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,06 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 25,35 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd. Euro. LEG Immobilien-Anteile wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des LEG Immobilien-Papiers wurde der Erstkurs mit 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEG

Aktuelle LEG Immobilien Aktie News

Werbung

LEG Immobilien Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.