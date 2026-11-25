MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in LEG Immobilien eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,556 LEG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 50,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,14 EUR wert. Mit einer Performance von -20,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 3,87 Mrd. Euro. Das LEG Immobilien-IPO fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie wurde der Erstkurs mit 44,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: LEG Immobilien