LEG Immobilien-Performance im Blick

Wer vor Jahren in LEG Immobilien eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64,25 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,556 LEG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 50,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,14 EUR wert. Mit einer Performance von -20,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 3,87 Mrd. Euro. Das LEG Immobilien-IPO fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie wurde der Erstkurs mit 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net