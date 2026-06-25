MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: Weniger Dividende für Porsche Automobil-Aktionäre
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Porsche Automobil-Dividendenzahlung aus.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Titel Porsche Automobil am 25.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,51 EUR je Aktie vereinbart. So fiel die Porsche Automobil-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 20,94 Prozent. Alles in allem zahlt Porsche Automobil 584,00 Mio. EUR an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung von Porsche Automobil hat sich somit im Vorjahresvergleich um 25,42 Prozent verringert.
Porsche Automobil-Auszahlungsrendite
Die Porsche Automobil-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 29,76 EUR. Heute wird das Porsche Automobil-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Porsche Automobil-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Der Porsche Automobil-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,78 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 5,25 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Porsche Automobil-Aktienkurs via XETRA 68,34 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -44,27 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Porsche Automobil-Aktienkurs.
Aktionärsvergütungen in der Peergroup
Verglichen mit der Peergroup (Volkswagen (VW) vz, BMW, Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) zeigt sich Porsche Automobil 2025 abgeschlagen. Bei der Dividendenrendite enttäuscht die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Volkswagen (VW) vz mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,26 EUR und einer Dividendenrendite von 3,50 Prozent.
Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Porsche Automobil
Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 1,78 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 6,24 Prozent steigen.
Porsche Automobil-Kerndaten
Die Dividenden-Aktie Porsche Automobil gehört dem MDAX an und ist an der Börse aktuell 9,086 Mrd. EUR wert. Porsche Automobil weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,61 auf. 2025 setzte Porsche Automobil 2,982 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 8,66 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images