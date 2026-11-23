Porsche vz-Anlage

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Porsche vz-Aktie Anlegern gebracht.

Am 23.11.2025 wurde die Porsche vz-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,21 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 231,428 Porsche vz-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.064,80 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Papiers am 20.11.2026 auf 43,49 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 0,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Porsche vz belief sich zuletzt auf 38,79 Mrd. Euro. Die Porsche vz-Aktie ging am 29.09.2022 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Porsche vz-Aktie bei 84,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net