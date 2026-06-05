MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Performance unter der Lupe

Wer vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Porsche vz-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Porsche vz-Papier letztlich bei 41,26 EUR. Wer vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hat, hat nun 242,365 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.357,25 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 05.06.2026 auf 46,86 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 13,57 Prozent.

Porsche vz war somit zuletzt am Markt 42,08 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Porsche vz-Papiere an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Damals wurde der erste Kurs eines Porsche vz-Anteils bei 84,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net