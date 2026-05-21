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Lukratives Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment?

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

22.05.26 10:00 Uhr
MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
45,34 EUR 0,02 EUR 0,04%
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Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 156,90 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,373 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 285,91 EUR, da sich der Wert eines Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiers am 21.05.2026 auf 44,86 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 71,41 Prozent.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) war somit zuletzt am Markt 933,98 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Redcare Pharmacy

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