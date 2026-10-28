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Profitabler Schaeffler-Einstieg?

MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schaeffler von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Schaeffler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
6.00 EUR 0.30 EUR 5.26 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Schaeffler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,04 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 198,413 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.154,76 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Papiers am 27.10.2026 auf 5,82 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15,48 Prozent.

Schaeffler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,50 Mrd. Euro. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.

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