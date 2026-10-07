MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schaeffler von vor 5 Jahren eingebracht

Schaeffler-Anlage

07.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Schaeffler eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Schaeffler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schaeffler-Aktie bei 6,71 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, befänden sich nun 149,142 Schaeffler-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 948,55 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 06.10.2026 auf 6,36 EUR belief. Damit wäre die Investition um 5,15 Prozent gesunken.

Schaeffler wurde am Markt mit 5,90 Mrd. Euro bewertet. Das Schaeffler-Papier wurde am 09.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Schaeffler-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net